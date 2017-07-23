В Усинске водитель на "Лексусе" сбил женщину
23 июля 2017 года, 9:45 | Усинск
В Усинске водитель на "Лексусе" сбил женщину.
Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, ДТП произошло вчера, 22 июля, около 12:55.
Водитель 1960 г.р., управляя автомашиной Лексус LX 570, двигаясь задним ходом по прилегающей территории д.2 по ул.Таежная пгт.Парма Усинского района совершил наезд на женщину.
В результате ДТП женщина 1953 г.р получила перелом плеча, ушибы, ссадины.
Водитель "Лексуса" в течение года привлекался за нарушение ПДД один раз. Водительский стаж - с 1979 года.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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