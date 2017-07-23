Представители Общественной палаты Коми приступили к анализу ситуации на Краснозатонском кладбище

Члены и эксперты Общественной палаты Коми приступили к анализу проблемы с кладбищем сыктывкарского поселка Краснозатонский, по которому мнения экспертов и властей разделились. По словам общественников, вода на погосте стоит, по заявлениям чиновников – это самая сухая в округе территория захоронений.

Напомним, на неделе резонанс вызвала информация, прозвучавшая на круглом столе в Общественной палате Коми по проблемам содержания кладбищ. Особое внимание было уделено проблеме с дренажной системой на Краснозатонском кладбище Сыктывкара. По информации общественницы Галины Кравченко, в ходе ремонта дороги, которая граничит с одной стороны кладбища, был нарушен дренаж, в связи с чем произошло накопление воды и подтопление захоронений.

Спустя сутки администрация Сыктывкара сделала официальное сообщение о том, что Краснозатонское кладбище считается самым сухим на территории городского округа, за содержание отвечает мэрия, а за его состоянием в постоянном режиме следят специалисты управления ЖКХ. Со слов муниципальных чиновников, "подтоплений никогда не наблюдалось, ремонт проходящей рядом автотрассы не способствовал увеличению количества дренажных вод".

Общественная палата Коми приняла решение проанализировать ситуацию с кладбищем. Члены и эксперты выехали на место, чтобы произвести визуальный осмотр. Увиденное зафиксировано на фото. Как пояснил "Комиинформу" эксперт палаты Валерий Агейчев, практически вдоль всей территории погоста со стороны автотрассы в оврагах стоит вода, причем уровень ее довольно высокий.

"Кроме того, мы проследовали внутрь кладбища и также обнаружили там воду: в ямах на тропинках между секторами захоронений. Причем чем дальше отходишь от дороги вглубь территории, тем более сырая земля под ногами", - отметил эксперт.

На предстоящей неделе палата сделает запросы в профильные органы власти и затем будет подготовлено экспертное заключение. В его основу лягут ответы чиновников, а также результаты выездного осмотра. Основная задача: понять, по каким причинам и по чьей вине нарушена дренажная система, а также – как исправить ситуацию.

"Проблему оптимальнее решать совместными усилиями и администрации муниципалитета, и Минстроя Коми, курирующего вопросы дорожного хозяйства. Своими предложениями мы, как эксперты, готовы поделиться с властями", - добавил собеседник агентства.