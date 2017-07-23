Управляющие компании лишатся жилфонда за пару грубых нарушений

Грубые нарушения, допущенные управляющими компаниями в рамках взятых на себя обязательств, позволят лишать их права управления домами, что облегчит данную процедуру для собственников жилья.

По сообщению Минстроя России, в ближайшее время планируется принятие законопроекта, предусматривающего изъятие жилфонда у управляющих компаний, если они допустили минимум два грубых нарушения за год. Сейчас документ на рассмотрении в правительстве РФ.

В Коми вопрос об актуальности введения термина "грубые нарушения" недавно поднимал руководитель региональной Службы стройжилтехнадзора Роман Шашев. "Разделение нарушений на грубые и негрубые позволит объективно оценивать деятельность УК", - пояснил руководитель Службы.

По его словам, невымытое вовремя окно, не замененная лампочка в подъезде или иные нарекания, вызывающие дискомфорт проживающих, к грубым нарушениям не относятся. К таковым можно причислять запущенность инженерных внутридомовых систем, общедомового имущества (особенно, чердачных и подвальных помещений), неоперативное устранение аварий и пр. Словом, все те работы, которые отражаются на технических характеристиках и эксплуатации объектов недвижимости, и способны привести к досрочной необходимости ремонтов, в том числе капитальных, либо к тому, что дом раньше времени окажется в аварийном состоянии.

Для усиления контроля качества работы "управляек" в России будут введены стандарты управления многоквартирными домами. Их перечень согласован профильными федеральными органами власти и уже направлен в правительство РФ. "При лицензировании управляющих компаний будет учитываться необходимость соответствия соискателей лицензий стандартам качества. Они касаются, в частности, совершенствования работы диспетчерских служб, контроля за временем реагирования на жалобы жильцов", - сообщает Минстрой РФ.

Специальными требованиями будет регламентировано функционирование центров обслуживания клиентов. Как уже сообщал "Комиинформ", таковые предстоит открыть всем УК, в офисах должны быть оборудованы зоны для приема посетителей, установлены терминалы для оплаты услуг, стенды с доступом в информационную систему "ГИС ЖКХ" и на сайт данной управляющей компании. Кроме того, центры обязаны функционировать и в вечернее время, и в выходные, чтобы работающее население могло приходить в удобное время для решения вопросов.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень пояснил, что четкий перечень обязательных требований, которым должна соответствовать каждая управляющая компания, обеспечит собственникам достойный уровень сервиса за те средства, которые они перечисляют на содержание и ремонт.