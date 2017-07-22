В Корткеросском районе завершено расследование уголовного дела по факту хищения железобетонных плит

22 июля 2017 года, 20:00 | Корткеросский
фото из архива ИА "Комиинформ"

Дознаватели ОМВД России по Корткеросскому району завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении железобетонных плит с территории Веселовского участкового лесничества (ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе дознания установлено, что в мае этого года местный житель, используя грузовую автомашину с манипулятором, демонтировал 22 железобетонные плиты, из которых была выложена дорога в 44 квартале Веселовского участкового лесничества. Данная дорога принадлежит организации, которая использует ее для вывоза леса.

Также установлено, что данный гражданин и ранее похищал железобетонные плиты с данной автодороги. В октябре 2016 года злоумышленник похитил 11 плит. Похищенное имущество местный житель использовал в личных целях для благоустройства территории.

Незаконными действиями обвиняемого организации был причинен ущерб на сумму порядка 70 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Железобетонные плиты изъяты в полном объеме и возвращены владельцу, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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