На предстоящей неделе на всей территории Коми будет по-летнему тепло

На предстоящей неделе в Коми будет по-летнему тепло с температурным фоном выше среднего многолетнего от 2С на юге до 4С — на крайнем севере, сообщает ЦГМС Коми.

На севере жара спадет, температура по территории выровняется, в ночные часы ожидается в основном 8...13С, в дневные - 21....26С.



Но теплая погода будет сопровождаться дождями и грозами: в понедельник и во вторник в большинстве районов, со среды — преимущественно в крайних южных и юго-восточных.