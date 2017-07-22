В аварии на трассе в Прилузье травмировались двое подростков на мотоцикле
22 июля 2017 года, 15:42 | Прилузский
В Прилузском районе Коми в ДТП пострадали двое несовершеннолетних.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, сегодня в 10:50 водитель 1982-го года рождения, выезжая с прилегающей территории автодороги Чебоксары - Сыктывкар, не уступил дорогу мотоциклу "Урал".
Двухколесным транспортом управлял 17-летний юноша. С ним находился 16-летний пассажир. Оба в аварии пострадали.
У водителя - автотравма, черепно-мозговая травма, ушибы и сотрясение мозга. У пассажира - черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Известно, что в момент аварии оба ехали без мотошлемов. Водитель "Урала" прав не имеет и никогда не получал, подчеркнули в ГИБДД.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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