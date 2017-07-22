Власти страны обяжут регионы поставить весь жилфонд на госучет

Весь жилфонд в стране будет поставлен на госучет и обследован на предмет технического состояния, а данные об этом поместят в ГИС ЖКХ. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

Разработчик проекта – Минстрой РФ. Парламентарии согласны с обозначенной ведомством необходимостью регулирования порядка постановки жилфонда на государственный учет. Одобрена и идея проведения технического обследования многоквартирных домов. Причем информация о состоянии и характеристиках зданий должна быть доступна для всех собственников квартир и помещений.

"Законопроект систематизирует информацию об объектах госучета жилфонда, отражающую основные характеристики домов, в том числе, их техническое состояние, а также уточнит само понятие государственного учета жилищного фонда. Информация об учете будет размещаться в государственной информационной системе ГИС ЖКХ", - сообщает Минстрой РФ.

В соответствии с документом, правительство страны планируется наделить полномочиями по утверждению порядка проведения технического обследования домов и по ведению архива документации. При этом регионы смогут принимать решения о проведении такого обследования, а его результаты будут учитываться при проведении госучета жилфонда.

Необходимость систематизированного учета объектов жилой недвижимости обусловлена отсутствием на сегодня в федеральном масштабе открытых данных по данному направлению. "Законопроект позволит создать открытую базу данных о жилых и многоквартирных домах и помещениях в них с учетом технических характеристик каждого здания и его состояния", - убежден глава Минстроя РФ Михаил Мень.