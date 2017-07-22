Тариф за электроэнергию в домах с разными типами плит остался в пределах 4 рублей

Тариф для оплаты электроэнергии собственниками жилья на территории Коми в домах, оборудованных газовыми либо электроплитами, остался в среднем в пределах 4 рублей за киловатт в час на второе полугодие текущего года. При этом сохранен понижающий коэффициент, чтобы оплата счетов для населения республики была приемлемой.

Как уже сообщал "Комиинформ", Минстрой Коми по видеосвязи провел семинар-совещание с органами местного самоуправления по вопросам тарифной политики в текущем году. Напомним, с июля произведена их индексация. В числе прочей полезной информации до муниципалитетов доведен расклад по тарифам на оплату электроэнергии.

"В республике применяется понижающий коэффициент в размере 0,7 для жителей сельской местности, а также для горожан, в чьих квартирах установлены стационарные газовые либо электроплиты. Понижающий коэффициент применяется и в отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений, учрежденных гражданами для содействия их членам в решении общих хозяйственных задач", - рассказала представительница управления регулирования цен (тарифов) министерства Наталья Голубкова.

С 1 июля по 31 декабря текущего года для хозяев квартир с газовыми плитами одноставочный тариф составляет 4,43 рубля за киловатт в час (в первом полугодии – 4,26 рублей). Для жилья с электроплитами – 3,1 рубля (с января по июнь – 2,9 рублей).

При этом традиционно утверждено разделение на второе полугодие тарифа на дневное и ночное время. В домах с газовыми плитами в дневное время тариф на электроэнергию на второе полугодие 2017 года в Коми составляет 5,09 рублей за киловатт в час, ночью – 2,66 рублей. В домах с электроплитами – 3,56 рублей и 1,86 рублей, соответственно.

Еще одно разделение дифференцирует тариф на три зоны (пиковую, полупиковую и ночную) – исходя из структуры потребления электроэнергии в течение суток и стоимости электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Названия зон определяются характером энергопотребления в конкретный период суточного графика энергосистемы.

Пиковая зона - дневное время суток, когда нагрузка на сети электроснабжения и генерирующее оборудование самая высокая. Использование генерирующего оборудования максимальное, в т.ч. оборудования с наиболее высокой себестоимостью электроэнергии (эти факторы приводят к удорожанию электроэнергии). Ночная зона относится к тем часам суток, когда нагрузка на энергосистему минимальная и оборудование, вырабатывающее электроэнергию с наиболее высокой стоимостью, выводится из работы. Стоимость электроэнергии в эти часы минимальная. Полупиковая зона – дневное время, не попадающее в часы пиковой зоны.

Для расчетов по трем зонам суток требуется использование счетчиков, запрограммированных на использование трех тарифов, либо перепрограммирование уже имеющихся приборов учета.

В Коми в домах с газовыми плитами во втором полугодии северяне будут платить из расчета 5,32 рублей (пиковая зона), 4,43 рубля (полупиковая зона) и 2,66 рублей (ночная зона). В домах с электроплитами – 3,72 рубля, 3,1 рубля и 1,86 рублей, соответственно.

"Тарифы устанавливаются едиными на всей территории Коми в рамках предельныз уровней тарифов на электроэнергию для населения республики, утверждаемых федеральным органом регулирования – ФАС России", - резюмировала выступавшая.