Сыктывкарский "Строитель" сыграет за границей впервые с 1993 года

22 июля 2017 года, 14:40 |
Фото Антона Пархачёва

"Строитель" продолжает подготовку к возвращению в Суперлигу по хоккею с мячом. О предсезонном графике "Комиинформу" рассказал главный тренер команды Павел Франц.

3 июля игроки прошли углубленное медицинское обследование, сейчас идут полноценные тренировки два раза в день.

Первую половину августа тренировки будут проходить на льду "Северной Олимпии" в Эжве. С 14 по 25 августа – сбор на базе Республиканского лыжного комплекса им.Р.Сметаниной.

С 16 по 26 сентября "Строитель" будет участвовать в I этапе кубка России. Сами соревнования начнутся 21 сентября, но команда приедет раньше, чтобы потренироваться на местном льду. Правда, место проведения Кубка еще не утверждено.

После клуб планирует выехать в Швецию для участия в международном предсезонном турнире. С 18 по 24 октября в городе Юсдаль пройдет Малый кубок мира.

"В этом городе, как и в Сыктывкаре, хотят возрождать традиции хоккея с мячом. Там будут ночные и дневные матчи. Мы хотим, чтобы ребята почувствовали, что такое большой хоккей. Там совершенно другая атмосфера, и вариться в собственном соку не стоит, если есть возможность провести игры за рубежом", - считает П.Франц.

"Строитель" сыграет за границей впервые с 1993 года.

Старт Чемпионата России среди команд Суперлиги запланирован на 4 ноября.

Илья Баканов
  Ключевые слова: хоккей, строитель, подготовка
  Рубрика: Спорт
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