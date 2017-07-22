Сыктывкарцы нарушают закон, паркуясь в водоохранной зоне

Сыктывкарцы нарушают закон, припарковывая свои автомобили в водоохранной зоне реки Вычегда. Таковы итоги совместного рейда региональной Рыбоохраны и Госавтоинспекции, который прошел с утра в субботу. Инспекторы выезжали на несколько точек, где им неизбежно попались нарушители.

Как пояснил "Комиинформу" государственный инспектор отдела госконтроля и надзора Рыбоохраны по Коми Дмитрий Комаров, водоохранная зона Вычегды - 200 метров, поскольку длина от ее устья составляет более 50-ти метров.

Если личный транспорт припаркован ближе, это нарушает сразу две статьи - 8.42 КоАП РФ ("Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности") и статью 65, часть 15, пункт 4 Водного кодекса РФ, согласно которой движение и стоянка транспорта, кроме специализированного, в границе водоохранной зоны запрещены.

При этом наказываются только те нарушители, которые оставили авто вне твердого дорожного покрытия - на песке, грунтовке или траве.

Первое место проверки - под Краснозатонским мостом. Здесь стоял припаркованный "Хендай Гетц". Рядом встретился одинокий рыбак с удочкой, вылавливающий разную "мелочь". Законом это не запрещено. Однако сам мужчина сначала испугался, увидев людей в форме.

Транспорт оказался не его, а его владелец был на несколько метров дальше. За ним сотрудникам Рыбоохраны и ГИБДД пришлось погоняться по полям вдоль реки.

Нарушителя поймали и привели к спецтранспорту для оформления административного протокола. Измерение рулеткой показало, что его "железный конь" был припаркован в 13-ти метрах от водоема.

В районе нефтебазы в микрорайоне Орбита сначала встретились только чайки.

Чуть поодаль развернулась компания, поставившая свою "четырнадцатую" в водоохранной зоне. Как показало измерение - в 29-ти метрах от берега.

Хозяину автомобиля пришлось на время прервать отдых для оформления материалов.

Автовладельца этого транспорта найти не удалось. Организаторы рейда сфотографировали номер автомобиля, его владельца "вычислят" и накажут по закону.

Обычных рыбаков без транспорта проверки не коснулись. Однако некоторые на всякий случай все же смотали удочки и покинули "насиженные" места.

Такие рейды проходят примерно раз в месяц. Штраф за подобные деяния - от 3 до 4,5 тысяч рублей. После составления протокола его рассматривает руководитель Рыбоохраны. Нарушителя также приглашают на рассмотрение, однако его присутствие уже ни на что не влияет.