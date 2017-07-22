Жительница Корткеросского района решила проблему с получением соцвыплаты на строительство жилья после обращения к главе Коми

Жительница Корткеросского района решила проблему с получением социальной выплаты на строительство жилья после обращения на приём к Сергею Гапликову.

По поручению главы Коми к решению вопроса подключилось региональное Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка. Сельчанка получила долгожданную выплату, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе приёма граждан по личным вопросам, который прошёл в приёмной президента Российской Федерации в ноябре 2016 года, к главе Республики Коми обратилась жительница села Пезмег. Женщина трудится на сельскохозяйственном предприятии, муж - в энергетической компании. Воспитывают двоих детей. О строительстве собственного дома молодая семья задумалась давно, встав в очередь на улучшение жилищных условий по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года". Наконец очередь подошла, но сроки по выплате средств субсидии затянулись.

Сергей Гапликов поручил заместителю председателя Правительства Республики Коми Анатолию Князеву разобраться в ситуации и оказать необходимую поддержку. Как сообщили в Минсельхозе, поручение исполнено. Заявительнице предоставлена социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома в рамках целевой программы.

***В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности предоставлены:

в 2016 году - 69 семьям на сумму свыше 87 млн. руб., в том числе на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов – 24 семьям;

в первом полугодии 2017 года – 49 семьям на сумму более 69 млн. руб., в том числе на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов – 14 семьям.