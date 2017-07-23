В случае необоснованного роста платы за ЖКУ за северян заступятся

Мониторинг роста платы северян за жилищно-коммунальные услуги позволит проверить его обоснованность и в случае выявления нарушений информация для защиты прав собственников жилья будет направлена в надзорные органы.

Как ранее сообщал "Комиинформ", на федеральном уровне мониторинг по данной теме является совместным проектом Общественной палаты РФ и национального центра "ЖКХ Контроль". На днях в рамках онлайн-совещания указания о том, как обеспечить проведение мониторинга, до регионов довела Светлана Разворотнева, исполнительный национального центра "ЖКХ Контроль" - первый заместитель председателя комиссии по ЖКХ ОП РФ.

"Для регионов определен уницифированный формат мониторинга. Мы проанализируем выставленные населению квитанции за ЖКУ по итогам июня и июля. Этот рубеж обусловлен тем, что в середине года произведена индексация тарифов. Соответственно, мы сопоставим суммы в квитанциях до нее и после нее. Задача – охватить все муниципальные образования", - отметила "Комиинформу" руководитель центра "ЖКХ Контроль" в РК – председатель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ ОП РК Дарья Шучалина.

Она уточнила, что для полноты картины федеральный центр поручил регионам включить в качестве объектов мониторинга разные типы домов как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

"Сбор и анализ платежек граждан необходимо произвести до конца августа. Наша рабочая группа по вопросам ЖКХ вовлечет в этот процесс всех членов палаты, тем более что они представляют разные уголки республики. В конце месяца результаты мониторинга мы представим на заседании Совета Общественной палаты Коми, а затем направим в Москву. Общественная палата России и национальный центр "ЖКХ Контроль" к началу осени подведут итоги роста платы по всей стране", - уточнила собеседница агентства.

В случае выявления нарушений в виде необоснованного увеличения стоимости ЖКУ информация будет направлена в надзорные органы для принятия ими мер реагирования с целью восстановления прав потребителей ЖКУ в виде обеспечения им перерасчетов.