За минувшие сутки на дорогах Коми опрокинулись два автомобиля
Два ДТП с опрокидыванием произошли на дорогах Коми за минувшие сутки.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, утром 21 июля в Сысольском районе на 721-м км трассы Чебоксары - Сыктывкар водитель Кiа Riо не справился с управлением и на высокой скорости совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
Мужчина 1984 г.р. серьезно не пострадал, получил черепно-мозговую травму и ушибы. Результаты медицинского освидетельствования показали, что спиртное он не употреблял.
Тем же днем, около 14 часов, на 17-м км автодороги Вуктыл - Подчерье водитель ВАЗ-21150 совершил съезд в правый по ходу движения кювет.
Мужчина 1984 г.р. получил черепно-мозговую травму и ушибы. Пройти медосвидетельствование он отказался.
За минувшие сутки от управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранено 14 водителей.
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