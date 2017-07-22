За минувшие сутки на дорогах Коми опрокинулись два автомобиля

22 июля 2017 года, 12:09 | Сысольский, Вуктыл
Фото ГИБДД Коми

Два ДТП с опрокидыванием произошли на дорогах Коми за минувшие сутки.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, утром 21 июля в Сысольском районе на 721-м км трассы Чебоксары - Сыктывкар водитель Кiа Riо не справился с управлением и на высокой скорости совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Мужчина 1984 г.р. серьезно не пострадал, получил черепно-мозговую травму и ушибы. Результаты медицинского освидетельствования показали, что спиртное он не употреблял.

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Тем же днем, около 14 часов, на 17-м км автодороги Вуктыл - Подчерье водитель ВАЗ-21150 совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

Мужчина 1984 г.р. получил черепно-мозговую травму и ушибы. Пройти медосвидетельствование он отказался.

За минувшие сутки от управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранено 14 водителей.

Илья Баканов
  Ключевые слова: травмы, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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