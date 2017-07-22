В Коми пенсионерка попала в сети аферистов при заказе в интернете дорогостоящего лечебного белья

Полицейские Сыктывкара возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении пожилой местной жительницы (ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации), сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

При обращении в полицию пенсионерка сообщила, что ей звонят неизвестные и предлагают выплатить компенсацию за ранее заказанные товары. Со слов заявительницы, по телевизору она увидела рекламу о лечебном белье. Воспользовавшись сетью интернет, она заказала себе товар, за который заплатила порядка 70 тысяч рублей. Однако лечебного эффекта от ношения белья не ощутила.

Позже ей стали поступать звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками компании, где она заказывала товар. Звонившие, узнав, помогло ли женщине лечебное белье, говорили, что товар оказался некачественным и предлагали возместить ущерб.

Наслышанная о подобных способах обмана пенсионерка не стала поддерживать разговор незнакомцами и обратилась в полицию.

Расследование продолжается.

МВД по Коми вновь обращается к жителям региона быть бдительными. Предпринимайте все необходимые меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам от незнакомцев, тем более, если речь идет о передаче денежных средств.

Помните, что зачастую мошенники - отличные психологи, умело манипулирующие вашим эмоциональным состоянием. Их главная цель – обмануть как можно больше доверчивых граждан и заполучить денежные средства. Посоветуйтесь с родственниками и друзьями, как поступить в данной ситуации, не предпринимайте никаких поспешных действий самостоятельно.

Полиция призывает не переводить деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомцев. Помните, если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, то вас пытаются обмануть. Незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщите о данном факте.