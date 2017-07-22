В Воркуте тушили пожар в пятиэтажке

22 июля 2017 года, 10:30 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В пятницу поздним вечером в Воркуте на последнем этаже пятиэтажного панельного дома по ул. Привокзальная произошел пожар. Сообщение на пульт дежурного поступило в 22 часа 59 минут.

Как рассказали "Комиинформу" в ГУ МЧС России по Коми, через пять минут огнеборцы, четыре единицы техники и десять человек личного состава, были на месте. С тушением пожара на площади 9 кв. м. они справились за 16 минут.

Погибших и пострадавших нет. Экономический ущерб от пожара незначительный: пострадали вещи и стены. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Илья Баканов
  Ключевые слова: пожар, квартира
  Рубрика: Происшествия
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