За отсутствие приборов учета в домах будут нести ответственность "ресурсники"

22 июля 2017 года, 11:11 |

Поставщики коммунальных ресурсов будут нести ответственность за отсутствие в жилфонде приборов учета. Депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении проект федерального закона, расширяющий полномочия органов Госжилнадзора.

Как сообщает национальный центр "ЖКХ Контроль", согласно документу, инспекторы государственных жилищных инспекций (ГЖИ) смогут привлекать ресурсоснабжающие организации (РСО) к административной ответственности за невыполнение требований по оснащению жилых домов приборами учета.

В соответствии с действующим законодательством, РСО обязаны устанавливать и обслуживать счетчики, а ГЖИ – контролировать соблюдение этой нормы. Однако к ответственности за отсутствие приборов учета руководителей РСО привлекает пока что Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Это означает, что в настоящее время в случае выявления нарушения орган Госжилнадзора в течение 30 дней должен направить информацию в ФАС, которая обязана рассмотреть ее в такой же срок.

В Минстрое РФ считают, что разделение ответственности, как сейчас, когда ГЖИ должны выявлять нарушение и передать сведения в ФАС для принятия мер, позволяет нарушителям уйти от ответственности.

"Наделение органов Госжилнадзора полномочиями по привлечению нарушителей в отношении коллективных или общих (для коммунальной квартиры) приборов учета к административной ответственности позволит повысить эффективность работы по выявлению отсутствия приборов учета и дополнительно стимулирует РСО их устанавливать", - отметил замруководителя Минстроя РФ Андрей Чибис.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: ЖКХ
  Рубрика: Экономика
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