Ночью под Воркутой загорелся поезд

Под Воркутой горел поезд.

Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по Коми, 22 июля 00.40 произошло возгорание средней секции тепловоза в районе Воркуты.

Чрезвычайное происшествие с грузовым локомотивом, перевозящим уголь, случилось на перегоне ст. Амшор – ст. Сивая Маска, на 2137 км железнодорожной ветки Москва - Воркута.

К месту незамедлительно выехал пожарный поезд.

Пожар ликвидирован в 3 часа 30 минут на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет. График движения поездов нарушен не был.

В тушении принимали участие десять человек личного состава ведомственной пожарной охраны.