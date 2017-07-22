Ночью под Воркутой загорелся поезд

22 июля 2017 года, 10:00 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Под Воркутой горел поезд.

Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по Коми, 22 июля 00.40 произошло возгорание средней секции тепловоза в районе Воркуты.

Чрезвычайное происшествие с грузовым локомотивом, перевозящим уголь, случилось на перегоне ст. Амшор – ст. Сивая Маска, на 2137 км железнодорожной ветки Москва - Воркута.

К месту незамедлительно выехал пожарный поезд.

Пожар ликвидирован в 3 часа 30 минут на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет. График движения поездов нарушен не был.

В тушении принимали участие десять человек личного состава ведомственной пожарной охраны.

Илья Баканов
  Ключевые слова: пожар, поезд
  Рубрика: Происшествия
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