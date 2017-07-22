Ночью под Воркутой загорелся поезд
22 июля 2017 года, 10:00 | Воркута
Под Воркутой горел поезд.
Как сообщили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по Коми, 22 июля 00.40 произошло возгорание средней секции тепловоза в районе Воркуты.
Чрезвычайное происшествие с грузовым локомотивом, перевозящим уголь, случилось на перегоне ст. Амшор – ст. Сивая Маска, на 2137 км железнодорожной ветки Москва - Воркута.
К месту незамедлительно выехал пожарный поезд.
Пожар ликвидирован в 3 часа 30 минут на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет. График движения поездов нарушен не был.
В тушении принимали участие десять человек личного состава ведомственной пожарной охраны.
Илья Баканов
Рубрика: Происшествия
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