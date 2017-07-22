В Коми снизились цены на капусту и картофель

22 июля 2017 года, 9:42 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Снижение цен на ряд продуктов отмечает Комистат. По итогам мониторинга за 11-17 июля самое существенное снижение на 13,9% зафиксировано на капусту.

Подешевели и другие сезонные овощи. Так, стоимость картофеля упала на 4%, свежих помидоров - на 1,3%, а свежих огурцов - на 1,2%.

Цены на мясную и молочную продукцию, а также хлеб, чай и крупы в регионе сохранились на прежнем уровне или изменились незначительно.

Прибавили в цене яблоки - на 2,4% и морковь - на 6,2%.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: цены, статистика, снижение, продукты, коми
  Рубрика: Экономика
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