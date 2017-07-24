Юные барды из Сыктывкара постигают азы авторской песни в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде Московской области открылась традиционная Школа авторской песни. Уже традиционно в ее работе участвуют сыктывкарские воспитанники.

Под руководством руководителя Клуба авторской песни, педагога-словесника Гимназии имени Пушкина Ирины Коновой в старинный город выехали гимназисты, учащиеся школы и лицеев Сыктывкара. Группа сборная: в палатках вместе с детьми живут участники студенческого клуба СГУ "Причал".

Школа, по отзывам родителей, не похожа на детский лагерь: жесткое расписание касается только занятий. В остальное время режим свободный, что особенно нравится младшим школьникам и подросткам. Учебный день заканчивается концертами мэтров авторской песни и посиделками у костра, которые затягиваются далеко за полночь.

Что касается концертов, то дети уже прикоснулись к творчеству Анастасии и Александра Евстигнеевых, Павла Фахртдинова, Юрия Лореса, Ольги Чикиной, Владимира Бережкова, впереди - общением с Алексеем Иващенко и Еленой Фроловой.

Кроме того, уже прошел концерт памяти Александра Галича с участием учащихся и преподавателей школ и клубов авторской песни (Московская область, Москва, Тверь, Тула, Саратов, Саров, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Ярославль).



В свободное от занятий время сыктывкарцы знакомтся с городом, посещают Троице-Сергиеву Лавру. Однако, по словам руководителя группы, свободного времени не так много: расписание в школе жесткое. Уроки начинаются в девять утра и с перерывом на обед длятся до шести вечера. В расписании - хор, история песни, техника речи и сценическое мастерство, индивидуальные занятия.

В качестве дипломной работы выпускники нынешней смены, кроме сводного концерта от городов-участников, представят музыкальный спектакль. Например, у самой младшей группы им станет постановка по Корнею Чуковскому.