Мэр Ухты Магомед Османов в ручном режиме решал проблемы Седъю

20 июля мэр Ухты Магомед Османов посетил в Седъю школу, детский сад и Дом культуры. Во всех учреждениях есть проблемы, некоторые из них М.Османову пришлось решать оперативно и в ручном режиме, сообщает пресс-служба администрация Ухты.

Сотрудники Дома культуры пожаловались руководителю администрации и его заместителю Марине Метелёвой на разрушение внешних элементов системы вентиляции здания. Шахта подтоплена, вода стоит и в подвале Дома культуры.

По словам технического работника, откачка воды результатов не дает, так как подвал через некоторое время затапливается вновь. В этом специалисты, которые обследовали коммуникации здания, винят грунтовые воды – в подвале возник родник. М. Османов, предположил, что застаивание воды в помещении может говорить о проблемах с дренажем. Но прежде чем проверить состояние дренажной системы, градоначальник осмотрел второй подвал здания Дома культуры.

Воды здесь не оказалось - по проекту подвалы изолированы друг от друга. Качественная железобетонная стена способна защитить помещение от подтопления, но, по-видимому, должное качество материала было заложено при строительстве лишь одного из двух подвалов.

Далее М. Османов и технический работник Дома культуры перешли к обследованию дренажной системы здания. Вскрытие колодцев показало, что вода в них застаивается до определенного участка. Руководитель администрации экстренно вызвал на место руководителя МКП "Спецавтодор" Сергея Буторина и запросил в МУП "Ухтаводоканал" необходимую технику для очистки трубы.

Но проблемы Дома культуры водой в подвалах не ограничиваются. Делегации ухтинской администрации показали зрительный зал, который также находится в неудовлетворительном состоянии: подтеки на стенах, устаревшее покрытие сцены, отсутствующие кресла и недостаточное освещение не позволяют разнообразить культурных досуг жителей Седъю интересными мероприятиями. Первым шагом к обновлению станет составление проектно-сметной документации. Мэр Ухты поручил Управлению капитального строительства выехать на объект в понедельник и дать официальную оценку стоимости работ.

В ожидании сотрудников коммунальных служб руководство города, начальник Управления по работе с территориями Ухты Владимир Носов и руководитель сектора по работе с территорией пст Седъю Людмила Кутюкова посетили школу №9. До приемки готовности школы к новому учебному году остается немногим более трех недель. Работы в школе идут, но неухоженные газоны, запущенные палисадники и уличная антенна посреди школьного двора нивелировали положительное впечатление – градоначальник пообещал явиться в школу через неделю.

В материальном плане местный детский сад живет беднее, но руководство дошкольного учреждения рачительно использует имеющиеся средства, привлекая к благоустройству территории сада родителей, и постоянно ищет источники внебюджетного финансирования. В этом году благодаря спонсорской поддержке АО "Транснефть-Север" закуплена детская площадка из трех элементов, которая будет установлена уже на следующей неделе. При этом зданию все равно требуется ремонт.

Помимо прочего, во время осмотра территории поселка Седъю Людмила Кутюкова рассказала, что в поселке не работает уличное освещение и нет общедоступной детской площадки. На волне информации преимущественно негативного рода, Магомед Османов поинтересовался, есть ли в Седъю хоть что-нибудь хорошее. "Есть, река у нас замечательная", - с долей иронии ответила Людмила Кутюкова. Согласившись, градоначальник заметил, что поселок очень спокойный и в целом производит положительное впечатление, а проблемы постепенно можно решить. "Нерешаемых проблем нет", - вновь напомнил руководитель администрации.

За время осмотра социальных объектов к Дому культуры прибыл руководитель МКП "Спецавтодор" Сергей Буторин. Осмотрев вместе с Магомедом Османовым проблемные колодцы, специалист заявил, что необходимая техника в распоряжении предприятия есть, и до конца дня промывка участка дренажа начнется.

Мэр проверит качество работ во время следующего визита в посёлок Седъю.