Мэр Ухты Магомед Османов в ручном режиме решал проблемы Седъю

21 июля 2017 года, 19:40 | Ухта
Фото администрации Ухты

20 июля мэр Ухты Магомед Османов посетил в Седъю школу, детский сад и Дом культуры. Во всех учреждениях есть проблемы, некоторые из них М.Османову пришлось решать оперативно и в ручном режиме, сообщает пресс-служба администрация Ухты.

Сотрудники Дома культуры пожаловались руководителю администрации и его заместителю Марине Метелёвой на разрушение внешних элементов системы вентиляции здания. Шахта подтоплена, вода стоит и в подвале Дома культуры.

По словам технического работника, откачка воды результатов не дает, так как подвал через некоторое время затапливается вновь. В этом специалисты, которые обследовали коммуникации здания, винят грунтовые воды – в подвале возник родник. М. Османов, предположил, что застаивание воды в помещении может говорить о проблемах с дренажем. Но прежде чем проверить состояние дренажной системы, градоначальник осмотрел второй подвал здания Дома культуры.

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Воды здесь не оказалось - по проекту подвалы изолированы друг от друга. Качественная железобетонная стена способна защитить помещение от подтопления, но, по-видимому, должное качество материала было заложено при строительстве лишь одного из двух подвалов.

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Далее М. Османов и технический работник Дома культуры перешли к обследованию дренажной системы здания. Вскрытие колодцев показало, что вода в них застаивается до определенного участка. Руководитель администрации экстренно вызвал на место руководителя МКП "Спецавтодор" Сергея Буторина и запросил в МУП "Ухтаводоканал" необходимую технику для очистки трубы.

Но проблемы Дома культуры водой в подвалах не ограничиваются. Делегации ухтинской администрации показали зрительный зал, который также находится в неудовлетворительном состоянии: подтеки на стенах, устаревшее покрытие сцены, отсутствующие кресла и недостаточное освещение не позволяют разнообразить культурных досуг жителей Седъю интересными мероприятиями. Первым шагом к обновлению станет составление проектно-сметной документации. Мэр Ухты поручил Управлению капитального строительства выехать на объект в понедельник и дать официальную оценку стоимости работ.

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В ожидании сотрудников коммунальных служб руководство города, начальник Управления по работе с территориями Ухты Владимир Носов и руководитель сектора по работе с территорией пст Седъю Людмила Кутюкова посетили школу №9. До приемки готовности школы к новому учебному году остается немногим более трех недель. Работы в школе идут, но неухоженные газоны, запущенные палисадники и уличная антенна посреди школьного двора нивелировали положительное впечатление – градоначальник пообещал явиться в школу через неделю.

В материальном плане местный детский сад живет беднее, но руководство дошкольного учреждения рачительно использует имеющиеся средства, привлекая к благоустройству территории сада родителей, и постоянно ищет источники внебюджетного финансирования. В этом году благодаря спонсорской поддержке АО "Транснефть-Север" закуплена детская площадка из трех элементов, которая будет установлена уже на следующей неделе. При этом зданию все равно требуется ремонт.

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Помимо прочего, во время осмотра территории поселка Седъю Людмила Кутюкова рассказала, что в поселке не работает уличное освещение и нет общедоступной детской площадки. На волне информации преимущественно негативного рода, Магомед Османов поинтересовался, есть ли в Седъю хоть что-нибудь хорошее. "Есть, река у нас замечательная", - с долей иронии ответила Людмила Кутюкова. Согласившись, градоначальник заметил, что поселок очень спокойный и в целом производит положительное впечатление, а проблемы постепенно можно решить. "Нерешаемых проблем нет", - вновь напомнил руководитель администрации.

За время осмотра социальных объектов к Дому культуры прибыл руководитель МКП "Спецавтодор" Сергей Буторин. Осмотрев вместе с Магомедом Османовым проблемные колодцы, специалист заявил, что необходимая техника в распоряжении предприятия есть, и до конца дня промывка участка дренажа начнется.

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Мэр проверит качество работ во время следующего визита в посёлок Седъю.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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