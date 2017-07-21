За полгода в Коми ввели в эксплуатацию более 700 новых квартир

21 июля 2017 года, 20:08 |
Фото Антона Пархачёва

За первое полугодие 2017 года в эксплуатацию была введена 761 квартира, что в общем составило 41, 1 тысячу квадратных метров. Об итогах в сфере жилищного строительства сообщает Комистат.

При этом 144 жилых дома общей площадью 15,8 тысячи квадратных метров были построены населением за счет собственных и заемных средств. В прошлом году, однако, количество такой жилплощади было выше на 20%. Почти половина - 7,6 тысяч квадратных метров построены в сельской местности. Всего в деревнях и селах введено 8,8 тысяч жилых квадратных метров.

Самым продуктивным месяцем полугодия стал февраль, на его счету 17,5 тысяч "квадратов". Самые скромные результаты зафиксированы в мае - всего 1,7 тысяч.

В аналогичный период с января по июнь 2016 года общее число введенных в эксплуатацию жилых квадратных метров составило в 2,4 раза больше чем в текущем году. Всего за 2016 год - около 240 тысяч квадратных метров.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: строительство, статистика, итоги, жилье
  Рубрика: Общество
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