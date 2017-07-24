Отец Максим Стыров: "Женщина, сделавшая аборт, всегда будет испытывать душевные терзания"

"Комиинформ" и Министерство здравоохранения Коми продолжают мини-цикл рассказов о тех, кто работает в кабинете помощи беременным женщинам, открытом в Женской консультации Сыктывкара. Его героями уже становились психолог Елена Солдаткичева и специалист по социальной работе Людмила Суханова. Службе доабортного консультирования также помогают православные священнослужители, один из которых отец Максим Стыров.

Когда женщина понимает, что разговор идет в конструктивном ключе, видит, что ее не обвиняют, не осуждают и не склоняют к какому-то действию, специалисты выясняют у нее отношение к вере. Даже если человек не крещен или иной веры, то разговор с православным священником будет иметь очень большое морально-этическое значение. Женщин не обязывают прийти на этот разговор, но большинство (примерно три четверти от всех посетительниц) приходят - очень разные по социальному положению, материальному достатку и даже по религиозным убеждениям.

"Кто-то говорит, что душевные терзания после убийства ребенка надуманны, но опыт показывает, что женщина, сделавшая аборт, всегда испытывает их. К сожалению, и время часто не лечит, а наоборот – только усугубляет проблему, даже если в последующем дети появляются. Рано или поздно, иногда через 30, а то и 50 лет, женщина приходит к тому, что все беременности надо было сохранить", - говорит отец Максим.

Работа священников в кабинете доабортного консультирования ведется в рамках федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", согласно которому пациент имеет право на разговор со священнослужителем, и в рамках соглашения, заключенного между Минздравом Коми и Сыктывкарской епархией Русской Православной Церкви. Разговор со священнослужителем может длиться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от заинтересованности самой женщины.

Главной проблемой современности отец Максим называет падение нравственности в целом. Он говорит, что современная жизнь нацелена на развлечение, на потребление, на удовольствие. Поэтому ребенок расценивается как проблема, обуза и препятствие для получения удовольствий.

"Такие жизненные ориентиры порождают разболтанность семейных отношений, так называемый гражданский брак, по сути - сожительство, которое ни к чему морально не обязывает. В результате возникает так называемая нежелательная беременность, которая и приводит к такому страшному шагу, как убийство малыша, - поясняет отец Максим. – Физиологически мы, люди, схожи с животными, но у нас есть способность мыслить, разговаривать, творить, развиваться, есть понятие морали и совести, осознание конечности жизни и стремление к бессмертию души – это и есть ценность человеческой жизни. В богословии это называется образом Божиим в человеке. Когда это осознаешь, то начинаешь жить осмысленно и целеустремлённо – чтобы стать настоящим человеком, раскрыть свои способности, принести пользу обществу, создать семью, найти друзей, подарить жизнь новым человечкам, найти свою дорогу к Господу. У современного человека часто нет этого понимания, поэтому он очень легко идет на сознательное уничтожение своего потомства".

Священнослужитель – это человек, который по долгу службы сталкивается с разными людьми, с тяжелыми судьбами. В работе консультативного кабинета поддержки беременных он может рассказать множество жизненных примеров о людях, которые преодолевали тяжкие обстоятельства жизни, воссоздавали свои семьи, растили детей в тяжелейшей материальной ситуации, у которых жизнь после принятия решения о рождения ребёнка не разваливалась, а наоборот, налаживалась. Разговор идет и о последствиях аборта – медицинских, морально-этических, социальных. Затем у людей всегда возникают свои индивидуальные вопросы.

"Я иногда встречаю в городе женщин, с которыми общался до этого, которые сохранили ребенка. Многие из них в тот критический момент жаловались на плохие условия жизни. Но теперь это цветущие люди с замечательными семьями, победившие свои страхи и проблемы. Они водят детей в детский сад, школу, часто вспоминают наш разговор, благодарят нас. Почему так не может быть у других?" - задается вопросом Максим Стыров.

Как говорит священнослужитель, важно сохранение каждой жизни, ведь мы не имеем права решать, кому родиться, а кому - нет.