Людмила Суханова: "Женщина, сохранившая беременность, не останется одна"

"Комиинформ" и Министерство здравоохранения Коми продолжают рассказывать о сотрудниках кабинета помощи беременным женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Второй героиней мини-цикла стала специалист по социальной работе Людмила Суханова.

Не секрет, что причиной аборта многие женщины, решившиеся на этот шаг, называют сложное материальное и социальное положение. Именно поэтому в кабинете консультативный прием ведет специалист по социальной работе, который напрямую взаимодействует с органами социальной защиты. Людмила Суханова разъясняет женщинам вопросы социальных гарантий.

"Я говорю о том, какие есть пособия, дополнительные виды гарантий, где можно получить материальную помощь. Я также стараюсь раздавать и методический материал, чтобы разговор не был голословным – это памятки, необходимые нормативные документы в распечатанном виде, списки документов, справок которые нужно собрать для получения тех или иных льгот. Моя цель состоит в том, чтобы женщина, сохранившая беременность, поняла, что она в этом мире не одна, что она имеет право на поддержку государства и всегда может посоветоваться с нами о том, что ей делать в сложившейся ситуации", - говорит Людмила Суханова.

Специалист берет на себя и работу по координации благотворительной деятельности для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она взаимодействует с коммерческими предприятиями, магазинами, которые могут предоставить нуждающейся женщине и ее ребенку новую одежду, детское питание, средства гигиены. Есть также хороший опыт взаимодействия с аптечными пунктами. Зачастую разговор о реальной финансовой и материальной поддержке становится решающим фактором.

"После разговора о видах социальной помощи все только начинается. У нас есть пофамильный список женщин, с которыми мы потом работаем, добиваемся, чтобы они были обеспечены всем необходимым, получили положенные выплаты", - поясняет Людмила Суханова.

Работа кабинета поддержки беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ведется в очень интенсивном режиме. Зачастую туда направляют и пациентов коммерческих учреждений, в которых таких подразделений нет. В результате нагрузка на специалистов увеличивается. Один из путей решения - увеличение количества таких кабинетов в городе и республике. Это также позволит специалистам такого профиля взаимодействовать, обмениваться опытом, совместно повышать квалификацию.