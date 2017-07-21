В выходные в сыктывкарском микрорайоне Орбита приступят к уничтожению борщевика, сообщает мэрия.

Борьба с опасным сорняком будет проводиться 23-24 июля химическим методом на четырех участках общей площадью 9,4 гектаров - вдоль Октябрьского проспекта, в районе торгового центра "Июнь"; на улице Малышева, близ клуба "СССР", а также на участках по ул. Тентюковская. Это второй этап борьбы с засильем этого растения на территории столицы Коми.

Работы по опрыскиванию очагов роста борщевика гербицидами на основе глифосата будет проводить специализированная подрядная организация из Екатеринбурга, которая выиграла конкурс. Дозы этого гербицида не опасны для человека, птиц, животных. Кроме того, химикат включен в "Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации" и может использоваться на территории населенных пунктов. Химикат имеет сертификат соответствия, паспорт качества и тарные этикетки на каждой упаковке. Действие гербицида станет заметным через 2-3 недели после опрыскивания. Признаки действия - увядание, пожелтение, а затем и побурение растения.

Первый этап методом кошения уже завершен на 18 участках общей площадью 65 тысяч квадратных метров в городе и две 2 тысячи - в Эжвинском районе. В том числе выкошены подъезды к торговому центру "Июнь", территория близ автозаправки и гаражей, расположенных возле этого торгового центра.