За один день госавтоинспекторы Сыктывкара выявили 32 нарушения правил дорожного движения водителями автобусов

Госавтоинспекторы Сыктывкара подвели промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия "Автобус", которое проводится на территории столицы с 19 по 26 июля.

Главная цель рейдов - профилактика аварийности в области пассажирских перевозок и недопущение фактов эксплуатации на маршрутах общественного транспорта, не отвечающего требованиям безопасности.

Всего в период с 19 июля текущего года сотрудниками столичной госавтоинспекции осмотрено более 80 единиц общественного транспорта, к административной ответственности привлечены 32 водителя маршрутных и междугородних автобусов.

Самые частые нарушения - управление автобусами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, при наличии технических неисправностей, такие как: повышенный износ и разрывы протектора шин и разрывы ремней безопасности, а также с изменениями, внесенными в конструкцию транспортного средства без разрешения ГИБДД. Некоторые водители забывали при движении использовать ремни безопасности.

К примеру, при проверке водителя автобуса, следующего по маршруту "Сыктывкар-Ухта", по базам данных ГИБДД установлено, что им не был оплачен административный штраф в установленный законом срок. Гражданин был доставлен в дежурную часть отдела полиции, а пассажиры автобуса остались ждать сменного водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в установленный законом срок предусмотрена административная ответственность в виде административного ареста сроком до 15 суток либо административный штраф в двукратном размере от суммы неоплаченного штрафа.

Работа в данном направлении будет продолжена.