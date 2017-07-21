Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию

С 2018 года дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию. Ее размер будут таким же, как и у детей, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Ранее дети, родители которых неизвестны, при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений не получали социальную пенсию по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Согласно подписанному закону, к числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачиваться до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Коми.