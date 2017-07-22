Сотрудники соцзащиты Койгородского района поддержали Год добрых дел через федеральное телевидение

22 июля 2017 года, 17:25 | Койгородский

Сотрудники соцзащиты Койгородского района поддержали Год добрых дел через федеральное телевидение.

Они присоединились к акции "День добрых дел" на Пятом канале и направили личные средства на лечение больного ребенка.

В этом добром деле приняли участие 10 специалистов Центра соцзащиты Койгородского района, каждый из них с помощью СМС-сообщения перечислил посильную помощь девочке из Курска, которая борется со страшной болезнью.

Как рассказала заместитель директора учреждения Ирина Карманова, сотрудники соцзащиты принимают активное участие в проведении Года добрых дел, объявленного в Коми Главой республики.

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Работники Центра неоднократно проводили акции по сбору денежных средств и вещей для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, помогали пожилым землякам и людям с инвалидностью по хозяйству, приводили в порядок дома и подворья одиноких пенсионеров, в рамках республиканского марафона "Мы наследники Великой Победы" перечисляли средства в фонд "Победа" для оказания поддержки ветеранов войны и тружеников тыла, участвовали в благоустройстве памятников и населенных пунктов района, собирали деньги для сопровождения на лечение инвалида 1 группы в г.Новокузнецк.

В этот раз работники Койгородской соцзащиты направили свою добрую волю за пределы родного района и республики, приняв участие в благотворительной акции федерального Пятого канала.

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Телеакция "День добрых дел" на Пятом канале проходит еженедельно. Ведущие знакомят зрителей с историей ребенка, который крайне нуждается в медицинской помощи.

"Мы не смогли остаться равнодушными к чужой беде, ведь все вместе мы можем помочь. Это действительно просто, достаточно отправить СМС и указать сумму пожертвования. Моя семья следит за этой акцией, и мы регулярно переводим средства на лечение деток", - сообщила Ирина Карманова.

Вырученные в ходе акции средства через благотворительный фонд "Подари жизнь" направляются на лечение как героя акции, так и других детей, страдающих от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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