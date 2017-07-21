За полгода 2017 года в Коми с работодателей принудительно взыскано более 272 миллионов рублей задолженности по заработной плате
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми за 6 месяцев 2017 года фактическим исполнением окончено 2 348 исполнительных производств о взыскании заработной платы, что на 390 исполнительных производств больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Коми.
Благодаря работе судебных приставов более 272 миллионов рублей заслуженно получили граждане за свой труд, что в два раза больше, чем за полгода 2016 г. (за 6 месяцев 2016 г. взысканная сумма заработной платы составила более 109 миллионов рублей).
В целях исполнения решения суда судебными приставами в отношении должников-работодателей применяются меры принудительного исполнения. Так, судебные приставы накладывают арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, взыскивают исполнительский сбор, предупреждают должника об уголовной ответственности по ст. ст. 315 УК РФ.
Например, судебным приставам отдела судебных приставов по г. Ухте с одной из организаций с начала года удалось взыскать более 2 миллионов рублей. Только после принятых судебным приставом-исполнителем мер принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства должника на счете в банке и на дебиторскую задолженность, ареста имущества, 22 работника получили заработанные деньги.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми обращает внимание, что злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта влечет уголовное наказание по ст. 315 УК РФ. Правонарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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