Между социально ориентированными НКО Коми распределят 3,3 миллиона рублей из республиканского бюджета

22 июля 2017 года, 16:50 |
Фото из архива "Комиинформа"

Государственное учреждение Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" объявляет о начале приема документов на предоставление за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

Конкурсный отбор проектов проводится на условиях, установленных Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям, утверждённым постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2014 г.№ 577.

По итогам конкурсного отбора будут распределяться средства республиканского бюджета Российской Федерации в размере 3 332,0 тыс. рублей.

Документы принимаются в период с 09 по 25 августа 2017 года Государственным учреждением Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, каб. 403а. с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30; в пятницу с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

Формы документов для участия в конкурсном отборе, методические рекомендации по их составлению, а также нормативы расходов, принимаемых для финансирования проектов, размещены на сайте Министерства экономики Республики Коми www.econom.rkomi.ru в разделе "Социально ориентированные некоммерческие организации".

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8212) 255-390, (8212) 255-389 или направив запрос на e-mail: n.g.saveljeva@minek.rkomi.ru, s.a.statova@minek.rkomi.ru.

Комиинформ
  Ключевые слова: субсидии, НКО
  Рубрика: Экономика
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