В Кардиодиспансере Коми провели две уникальные операции по протезированию сосуда

21 июля 2017 года, 16:21 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сегодня в республиканском Кардиологическом диспансере успешно прооперировали двух пациентов с аневризмой аорты. Прогрессивная методика, которую применили хирурги, позволяет выполнить операцию в более щадящем режиме. Это особенно важно для пациентов, имеющих противопоказания по хирургическому вмешательству.

Заведующий отделением рентгенохирурнгических методов диагностики и лечения Дмитрий Коротков пояснил: брюшная аорта – это основной сосуд, который питает органы брюшной полости кровью. Иногда на ее месте возникает мешок с тонкими стенками, которые могут легко порваться и вызвать фатальное осложнение.

Операция, как правило, проходит через бедренный сосуд без разреза передней брюшной стенки. Эндопротезирование при аневризме аорты производится специальным протезом - стент-графтом. Он вводится через артерию и доставляется до места аневризмы, где раскрывается и устанавливается, укрепляя стенку аорты.

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Вмешательство проходит под местным наркозом. Подобная операция уменьшает время и объем хирургического вмешательства, способствует быстрому восстановлению пациента и в целом улучшает качество его жизни.

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Оба сегодняшние пациента – мужчины. Первому 68 лет. У него серьезное осложнение – перенес три инфаркта, инсульт, находится на хроническом гемодиализе. То есть имеет противопоказания по хирургии.

Второй пациент имеет осложнения с дыхательной системой, обструктивную болезнь легких, и общий наркоз в этом случае применять нельзя.

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Провести такую операцию под силу одному хирургу. Сегодня на ней присутствовали четверо. Они на месте знакомились с новым видом операции, проведенной под руководством сотрудника Российского научного центра хирургии Романа Полякова.

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"Здесь очень профессиональная команда. Операция новая даже для России и требует хорошо подготовленных кадров. Рад, что здесь есть современная команда, которая может освоить эту операцию", - отметил специалист.

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Ежегодно в Коми 20-30 пациентов нуждаются в проведении подобных операций. Конечно, не всех обязательно оперировать таким технологичным и ресурсоемким способом. Хотя в некоторых кардиоцентрах она применяется даже при неосложненных случаях.

Илья Баканов
  Ключевые слова: медицина, кардиохирургия, инновации
  Рубрика: Общество
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