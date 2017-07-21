Активисты ОНФ в Коми взяли на контроль ситуацию с незаконными действиями управляющих компаний

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми и жители Сыктывкара в режиме видеоконференции приняли участие в заседании Центрального штаба ОНФ и подняли проблему незаконных действий управляющих компаний. На заседании состоялась презентация проекта Народного фронта "За честные закупки" и работы по пяти новым направлениям: качество питания в образовательных учреждениях, "строительные полуфабрикаты", мониторинг незаконных действий управляющих компаний, контроль за доведением федеральных субсидий до людей, социальная справедливость и этика госслужащих.

"Управляющая компания в Эжвинском районе Сыктывкара выставляет счета за ту услугу, которую она фактически не предоставляла, и заставляет жителей дополнительно финансировать те работы, которые компания обязана делать в рамках своих обязательств по управлению домами", – рассказал активист проекта ОНФ "За честные закупки" в Коми Андрей Аксенов.

Во время онлайн-трансляции житель дома на улице Набережный проезд, 4, в Сыктывкаре Дмитрий Ковалев привел пример: управляющая компания проверила работу газового оборудования, предъявила счета жителям в размере 500–600 руб., однако в его квартиру, как и во многие другие, специалисты даже не заходили.

"Для изменения или увеличения платы за содержание многоквартирного дома, находящегося в ведении управляющей компании, как прописано в Жилищном кодексе РФ, необходимо согласие собственников помещений. Однако в 177 домах собрания не состоялись. Таким образом, у управляющей компании не было оснований для выставления отдельных счетов для оплаты диагностирования газового оборудования. Этот факт подтвержден при проведении проверки Государственной жилищной инспекции по Эжвинскому району Сыктывкара", – подчеркнул Аксенов.

Активист ОНФ в Коми привел еще один пример: в доме №11 на улице Менделеева в Сыктывкаре управляющая компания в ходе установки новых ламп на лестничных площадках внутри подъездов за счет средств жильцов закупила услугу по аренде автомобиля с подъемной вышкой. Для чего это было сделано, для жильцов осталось неизвестным, так как через наружные окна заменить лампы внутри дома невозможно.

На площадке ОНФ в Коми в ходе заседания Центрального штаба Народного фронта жительница дома №48 на улице Зои Космодемьянской в Лесозаводском районе Сыктывкара Марта Пименова рассказала о борьбе жильцов со своей бывшей управляющей компанией, которая, по ее словам, фактически была навязана жильцам. Сейчас собственники взяли управление в свои руки, однако проблема в том, что компания не передает необходимые документы по дому.

Представители Народного фронта в Коми в качестве одной из мер предложили усилить контроль за взаимодействием управляющих компаний с советами многоквартирных домов. "ОНФ в Коми обратится к муниципальным и региональным властям по данному вопросу", – сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" в Коми Валентина Анфилатова.

На заседании Центрального штаба ОНФ было подчеркнуто, что поднятые вопросы взяты под контроль Народного фронта, сообщает пресс-служба отделения в Коми.