В небо над селом Ыб поднимутся десятки аэростатов и летательных устройств

Первый межрегиональный фестиваль воздухоплавания "Живой Воздух" соберет в Финно-угорском этнопарке пилотов из Альметьевска, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Переславля-Залесского, Сыктывкара, Тамбова, Йошкар-Олы.

Напомним, фестиваль состоится 19-20 августа. Его участниками будут пилоты величественных аэростатов и любители летательных аппаратов поменьше - коптеров, дронов, воздушных змеев.

Соревнования среди пилотов из Альметьевска, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Переславля-Залесского, Сыктывкара, Тамбова, Йошкар-Олы, свободные полеты ранним утром, световое шоу ночью – в дни празднования 96-летия Республики Коми ее жители впервые увидят сразу десять аэростатов на живописных просторах села Ыб.

В воздух поднимется не только старая добрая классика, в том числе – воздушные змеи, сделанные тут же на мастер-классах от благотворительного фонда "Сила Добра". Новые технологии в небе фестиваля – это беспилотные летательные аппараты - коптеры и дроны, которые неделей раньше дружно встанут на крыло на "Коптерфесте" в Сыктывкаре.

Программа фестиваля рассчитана и на "жаворонков", и на "сов". Утренние свободные полеты аэростатов над селом Ыб и окрестностями будут начинаться в 6 утра, днем гостей ожидают культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии, мастер-классы, а завершит оба фестивальных дня грандиозное световое шоу в ночном небе.

Яркий и запоминающийся праздник проводится в целях развития внутреннего и въездного, событийного и активного туризма в Республике Коми, для популяризации воздухоплавания.

"Коми называют землей, где "рождается воздух". Здесь сохранился самый большой лесной массив в Европе - "Девственные леса Коми" - и сосредоточено огромное количество болот, которые вырабатывают кислород. Фестиваль "Живой Воздух" проводится для продвижения регионального бренда "ЭкоРеспублика Коми", - говорит директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова. - Для гостей республики фестиваль – это возможность познакомится с ведущим туристическим объектом нашего региона – Финно-угорским этнокультурным парком и живописными видами села Ыб, отдохнуть и интересно провести время. Надеемся увидеть на площадках фестиваля жителей Кирова и Великого Устюга, которым предлагаются специальные туры".

***Организаторы фестиваля – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Финно-угорский этнопарк, Федерация воздухоплавания Республики Коми при поддержке главы и правительства Республики Коми.

***Информационные партнеры: агентства "Комиинформ", "КомиОнлайн", телеканал "Юрган", радио "Европа Плюс Коми", газеты "Республика", "Источник новостей", "Наша жизнь", "Панорама столицы", "Трибуна", "ПроГород", а также "Издательский дом Коми.