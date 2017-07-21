Житель Айкино отправится в колонию строгого режима за убийство родной бабушки
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему жителю Усть-Вымского района. Он признан виновным в умышленном причинении своей 89-летней бабушке тяжкого вреда здоровью, повлекшем ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 года в квартире дома по улице Центральной села Айкино фигурант в ходе ссоры на почве личной неприязни нанес пожилой родственнице не менее девяти ударов руками по различным частям тела, в том числе в область головы. Потерпевшая в бессознательном состоянии была доставлена в районную больницу, где от полученной закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей лицевого скелета, скончалась.
На первоначальной стадии расследования фигурант дал подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, однако при предъявлении обвинения в окончательной редакции виновным себя не признал, сославшись на то, что не помнит произошедшего.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.
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