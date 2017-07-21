В бюджет Воркуты возвращены необоснованно потраченные средства маткапитала

21 июля 2017 года, 15:30 | Воркута
Фото из архива "Комиинформа"

По иску прокуратуры Воркуты в бюджет будут возвращены необоснованно потраченные средства материнского капитала.

Местная жительница приобрела на средства маткапитала квартиру в доме, признанном аварийном и подлежащим сносу, а потом обратилась в администрацию города с заявлением о предоставлении ей жилья, пригодного для проживания.

Прокуратура г. Воркуты провела проверку соблюдения законодательства о государственной поддержке семей, имеющих детей. В ходе нее выявлен факт неправомерного распоряжения жительницей Воркуты средствами материнского (семейного) капитала.

Установлено, что жительнице Воркуты в связи с рождением второго ребенка был выдан государственный сертификат на материнский капитал в размере 408 тыс. рублей. За счет этих средств женщина приобрела квартиру в многоквартирном доме, который на момент совершения сделки был признан аварийным и подлежащим сносу, о чем покупательница знала. В дальнейшем она обратилась в администрацию г. Воркуты с заявлением о предоставлении ей жилья, пригодного для проживания.

Учитывая, что покупка жилья в таком доме на средства маткапитала противоречит целям и задачам федерального законодательства о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, и фактически не была направлена на улучшение жилищных условий семьи, прокуратура г. Воркуты обратилась в суд с иском о взыскании с женщины 408 тыс. рублей. Суд удовлетворил заявленные требования.

Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: маткапитал
  Рубрика: Право
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