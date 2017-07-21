Депутатство Марины Истиховской прекратится только со вступлением приговора в силу

Депутатство бывшего ректора СГУ имени Питирима Сорокина Марины Истиховской в региональном парламенте прекратится только со вступлением ее приговора в законную силу.

Сегодня Сыктывкарский городской суд признал экс-ректора виновной по статьям - п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд приговорил М.Истиховскую к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Также с М.Истиховской будет взыскан ущерб 12 миллионов рублей. Кроме того, суд запретил М.Истиховской занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах власти и местного самоуправления на 2 года.

Как пояснили "Комиинформу" в Госсовете республики, в соответствии со статьей 3 закона Коми "О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми", в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом, полномочия депутата прекращаются досрочно.

Соответствующее решение принимается на заседании сессии Госсовета Коми.

Однако приговор в законную силу, скорее всего, вступить не успеет: уже известно, что М.Истиховская намерена обжаловать судебное решение, о чем заявила непосредственно после оглашения.

Будет ли обжаловать приговор республиканская прокуратура - пока не ясно. В региональном надзорном органе заявили, что с позицией по этому вопросу гособвинение определится после получения на руки полного текста приговора.

Подобная ситуация сложилась и у депутата Госссовета Коми Михаила Брагина, защита которого обжаловала его приговор, в связи с чем в силу он не вступил. Дата заседания в суде апелляционной инстанции пока не назначена.