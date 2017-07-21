Компания "Воркутауголь" подвела итоги первого полугодия 2017 года

21 июля 2017 года, 15:10 | Воркута
Фото Воркутаугля

АО "Воркутауголь" – одна из крупнейших угледобывающих компаний России, входящая в ПАО "Северсталь", – подвела производственные итоги работы в первом полугодии 2017 года, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе компании.

Консолидированный объем добычи угля за первые шесть месяцев 2017 года составил 4,4 млн тонн в горной массе. Это на 23 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года (5,3 млн тонн горной массы без учета шахты "Северная"). Снижение связано с плановым перемонтажом новых очистных забоев на шахтах "Воркутинская" (по пластам Тройному и Четвертому) и "Комсомольская" (по пласту Тройному).

В первом полугодии на шахтах "Воркутауголь" было подготовлено 16 тысяч погонных метров горных выработок (2016 год: 14,6 тысячи), в их числе 3,7 тысячи метров капитальных выработок (2016 год: 2,1 тысячи метров). Это на 9,6 % и 78,8 % соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Центральная обогатительная фабрика "Печорская" переработала 2,8 млн тонн угля, выпустив 1,5 млн тонн угольного концентрата (2016 год: 3,5 млн тонн и 1,8 млн тонн соответственно).

"В первом полугодии 2017 года мы выполнили план по добыче жирных марок угля, – отметил исполнительный директор "Воркутауголь" Евгений Балуков. – Небольшое отставание по марке ГЖО компенсируем до конца года. Хорошие результаты компания показывает по подготовке горных и капитальных выработок. В последние несколько лет мы уделяли проходке много внимания, что отразилось на наших показателях".

Во втором полугодии "Воркутауголь" планирует запуск двух лав по пласту Четвертому на шахтах "Комсомольская" и "Заполярная", а также очистной забой по пласту Мощному на шахте "Воргашорская".

Комиинформ
  Ключевые слова: уголь, шахты, Воркута
  Рубрика: Экономика
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