В "Гренаде" начала работу этнокультурная смена "Радлун"

Торжественное открытие смены "Радлун" прошло 21 июля. В этом году она будет посвящена Году экологии в России.

Заезд участников этносмены состоялся 18 июля, в тот же день ребята стали участниками традиционной церемонии "Встреча Солнца", а также интеллектуально-познавательной программы "Финноугория".

Образовательной программой смены запланированы культурно-массовые мероприятия, мастер-классы, спортивные, игровые и конкурсные программы с этнокультурной составляющей, работа в "мастерских", а также встречи детей с представителями национально-культурных объединений с целью знакомства с культурой народов, проживающих в Республике Коми.

В этом году планируется добавить два крупных мероприятия - конкурс творческих работ "Мое незабываемое лето" и викторину по экологии "У нас Земля одна".

Предусмотрена и большая спортивно-оздоровительная работа. Школьники будут участвовать в Спартакиаде между лагерями, в спортивной программе "Внимание, на старт!", спортивных играх и множестве других мероприятий.

***Проект "Этнокультурная смена "Радлун" (Радость) работает с 1995 года. Программа реализуется республиканским Домом дружбы народов при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Ежегодно в "Радлун" приезжают дети из разных муниципалитетов Республики Коми. Среди них – участники и победители фестивалей, конкурсов и олимпиад, уделяющие большое внимание истории, культуре, традициям, языку родной республики.