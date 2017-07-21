Коми в лидерах в России по выполнению показателя летней занятости подростков

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, для выполнения поставленной главой региона Сергеем Гапликовым задачи по обеспечению дополнительной занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет план трудоустройства несовершеннолетних в 2017 году в сравнении с предыдущим годом увеличен на 20% – до 10200 человек.

Трудоустройство несовершеннолетних – одно из важнейших воспитательных мероприятий службы занятости, которое, помимо прочего, способствует также профилактике детской безнадзорности и правонарушений, особенно в период летних каникул.

Согласно данным Управления занятости Минтруда РК, в настоящее время уже трудоустроены 7260 подростков. Только за последние две недели в Коми приступили к работе более 1,5 тысяч несовершеннолетних. В летней трудовой кампании принимают участие около 600 работодателей. Средний период трудоустройства составил 15 рабочих дней. За 6 месяцев текущего года за счет средств республиканского бюджета подросткам выплачено более 20 млн. рублей. Каждый несовершеннолетний получил за свой труд не менее 3500 рублей.

В Минтруде РК отметили, что в текущем году число несовершеннолетних, трудоустроенных при поддержке службы занятости, составит почти треть от общего числа проживающих в Коми подростков. Это в три раза превосходит показатель, установленный Минтрудом России. Республика Коми – один из немногих российских регионов, в которых на протяжении многих лет удается превышать федеральный норматив.

"Однако не всем несовершеннолетним удается подобрать работу, особенно в городах – для работодателей трудоустройство подростков является довольно хлопотным мероприятием. Поэтому службой занятости приоритетное право трудоустройства отдается подросткам, относящимся к особо учитываемым категориям. Около 60 процентов в общем числе трудоустроенных – это дети из неполных, малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, дети, состоящие на учетах в комиссиях по делам несовершеннолетних и других учетах, дети-сироты, дети-инвалиды и дети безработных граждан", - рассказал начальник Управления занятости Минтруда республики Александр Хохлов.

Для повышения заинтересованности подростков в трудовой деятельности их объединяют в трудовые бригады, отряды глав городов, районов и поселений, организуют в специализированные отряды – "Юные инспектора дорожного движения", "Экодозор", "Юный пожарный", "Чистый Жешарт".

Кроме того, в рамках летней трудовой кампании служба занятости проводит профориентационные мероприятия, которые помогают проросткам сориентироваться в мире профессий, востребованных на рынке труда республики. Так, все центры занятости организуют для юных участников трудовой кампании экскурсии на предприятия, встречи с представителями профессий, проводят профессиональные тестирования, игры и тренинги. В рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" центры занятости населения Сыктывкара, Вуктыла, Инты, Сосногорска, Печоры и Прилузского района провели для несовершеннолетних экскурсии на предприятия.

"Это очень действенный способ профориентации. Для ребят такие посещения - это возможность осмотреть современные предприятия, в реальных условиях производства ознакомится с профессиями, которые требуются в современной промышленности. Это мотивирует подростков осознанно получать востребованные на рынке труда специальности и затем трудоустраиваться по выбранной профессии", - пояснил Александр Хохлов.