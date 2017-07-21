В Сыктывкаре закончила работу летняя творческая смена "Гефен"

С 29 июня по 19 июля в 15-й раз на базе культурного центра Еврейской национально-культурной автономии в Сыктывкаре прошла летняя творческая смена "Гефен" (Виноградная лоза) при одноименной воскресной школе.

Школьники разных возрастов вместе со своими мадрихами (вожатыми) знакомились с языком и традициями еврейского народа, побывали на экскурсиях в библиотеках – детской и национальной, на выставке, посвященной Циле Израйлевне Зильберг, в кино, на природе и на пляже, занимались в шахматном клубе, театральной студии.

Уже девятый год летняя смена "Гефен" становится импровизированной театральной студией под руководством Александра Степанюка. Востребованный московский режиссер и сценарист ежегодно приезжает на свою малую родину в Сыктывкар и сотрудничает с летней сменой. Каждый год он создает новую пьесу для постановки, каждый год ставит ее в самые краткие сроки и каждый раз поражает гостей и родителей, присутствующих на премьере, искрящимся живым юмором, высокопрофессиональным материалом.

В этом году спектакль получился легким, веселым, музыкальным, ведь все тексты песен написала супруга Александра Мария Самойлова, некоторые композиции ею созданы специально к этой постановке – и стихи, и музыка, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

***Организатор воскресной школы и летней театральной студии - Еврейская национально-культурная автономия Республики Коми при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Студия работает с 2008 года.