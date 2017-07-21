Энергетики Воркуты будут проводить работы по подрезке деревьев в щадящем режиме

Администрация Воркуты и "Комиэнерго" услышали друг друга. Энергетики готовы проводить подрезку деревьев и кустарников в щадящем режиме, но напомнили, что цена дерева несопоставима с ценой человеческой жизни.

Жители Воркуты разместили фото на странице мэра Игоря Гурьева вырубленной электриками придорожной рощи по улице Димитрова.

Макушки деревьев и кустарников обрезаются под высоковольтными линиями электропередачи в целях безопасности.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев попросил руководство Воркутинских электрических сетей (производственное отделение филиала "Комиэнерго" МРСК СЗ "Россети") производить работы по вырубке деревьев и кустарников в более щадящем режиме.

"Мы понимаем, что эти работы энергетиков обязывает проводить технический регламент, правила безопасности и законодательство, но Воркута – город специфический, не избалованный зеленью, – сказал Игорь Гурьев. – С директором электросетей мы договорились, что кустарники не будут вырубаться под корень, и работа будет проводиться в более щадящем режиме. Мы предложили срезать верхушки с использованием вышки, чтобы соблюсти нормативы. Надеюсь, нас услышали".

Как прокомментировал "Комиинформу" директор производственного отделения "Воркутинские электрические сети" Владимир Ксензов, компания действительно пошла навстречу мэрии. "Есть цена дереву, а есть цена человеческой жизни. Я, полагаю, это вещи несопоставимые. В случае касания макушками деревьев проводов возникает реальная угроза жизни людей. Желающих спрятаться во время дождя под таким деревом может поразить электрическим током, и оно может быть смертельным. Но не только от соприкосновения с таким деревом, но и в радиусе 8 метров прохожий может попасть под шаговое напряжение", - отметил он.

По его словам, линия, под которой была произведена вырубка кустарника напряжением 35 кВ и проходит в черте города. Во времена строительства этой линии здесь была окраина и зеленых насаждений не было. "Сейчас мы постоянно наблюдаем за ростом этих кустарников, но в связи с устойчивой теплой погодой он усилился, и оставалось порядка полуметра до касания макушками проводов. По правилам безопасности, деревья выше 4 метров под линиями подлежат вырубке, но, учитывая воркутинскую ситуацию, мы пойдем навстречу администрации и будем производить подрезку минимально", - заключил Владимир Ксензов.