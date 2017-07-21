Крупное хищение лишило конкурсного управляющего "Княжпогостского жилищно-коммунального хозяйства" должности

21 июля 2017 года, 13:02 | Княжпогостский
Фото из архива "Комиинформа"

По инициативе прокуратуры Сыктывкара арбитражный управляющий отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего

Этому предшествовало возбуждение по инициативе прокуратуры уголовного дела о крупном хищении, которое совершил конкурсный управляющий ООО "Управляющая компания "Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство".

Прокуратура г. Сыктывкара провела проверку соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности конкурсного управляющего ООО "Управляющая компания "Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство" (ООО "УК "КЖКХ") А.Гаранина.

Установлено, что в октябре 2014 года решением Арбитражного суда Республики Коми ООО "УК "КЖКХ" признано несостоятельным (банкротом), в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден А.Гаранин. Прокуратура выявила, что конкурсный управляющий вопреки требованиям закона резервировал денежные средства, предназначенные на выплату заработной платы, на своем расчетном счете, и в дальнейшем использовал их не по целевому назначению.

По материалам прокурорской проверки в отношении конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Помимо этого, прокуратура г. Сыктывкара направила в налоговую инспекцию информацию об инициировании обращения в Арбитражный суд Республики Коми с ходатайством об отстранении конкурсного управляющего предприятия. Ходатайство было заявлено, арбитражный суд удовлетворил его, отстранив Гаранина от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "УК "КЖКХ", сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: хищение
  Рубрика: Право
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