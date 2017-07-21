Все школьники младших классов Коми получат в подарок дневники от "Единой России"

21 июля 2017 года, 12:09 |
Фото Антона Пархачёва

В Коми республиканском отделении политической партии "Единая Россия" представили "Дневник школьника". Проект стартовал в 2014 году. Тогда дневники в подарок от партии получили все первоклассники. Сейчас тираж вырос до 64 тысяч, и бесплатные дневники вручат всем школьникам начального звена с 1 по 4 классы.

Как рассказала руководитель регионального исполкома ЕР Ольга Сычугова, каждый год дневник имел свою тематику. Первый носил краеведческий характер и содержал сведения о каждом из 20 муниципалитетов республики. В 2015-м он был посвящен 70-летию Победы, и в нем была информация о вкладе Коми в победу над фашизмом, Героях Советсткого Союза и полным кавалерах ордена Славы. Его получили и второклассники.

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На следующий год тираж еще увеличили. Школьники первых, вторых и третьих классов из прошлогоднего дневника могли узнать о наиболее значимых датах в истории Коми, ведь он был посвящен 95-летию республики.

Тема дневника этого года – "Удивительная Республика Коми".

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О.Сычугова отметила, что сейчас предстоит развести дневники по всем школам республики. А родителям учащихся 1 – 4 классов покупать дневники не обязательно, ведь их ребенка уже ждет этот подарок 1 сентября.

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Генеральный директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова заметила, что дневник еще и служит дополнительным пособием по краеведению. В нем содержатся интересные факты о родном крае. Например, что Ухта – родина первой российской нефти, а Усть-Цильма положила начало горно-металлургическому промыслу. Каждый факт был согласован с научным сообществом Коми.

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"У меня дочь в этом году идет в первый класс. И мы очень надеемся получить такой дневник", - сообщила А.Чуракова.

Министерство образования, науки и молодежной политики РК поддержало инициативу партии.

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"2017-й проходит под знаком Года добрых дел, объявленном главой Коми Сергеем Гапликовым. И на последней странице дневника есть информация о Российском движении школьников, в которой затрагиваются темы заботы и добровольчества", - добавила замначальника отдела общего образования и воспитания Минобрнауки РК Юлия Савинова.

Илья Баканов
  Ключевые слова: школа, Едина Россия, дневник
  Рубрика: Общество
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