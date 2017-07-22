Урожай порадует только "шустрых" дачников

Нынешнее лето еще раз доказывает, что все надо делать вовремя. Для северян-огородников эта истина сегодня как никогда актуальна. Тепла было мало, дождей много, поэтому сейчас нужно отдать все силы подкормке растений.

"Сейчас нужно ускорить доступ питательных веществ к растениям и обратить особое внимание на формы удобрений. Одни –более эффективные, другие — нет. Я бы рекомендовал делать подкормку жидкими удобрениями, даже если это органические удобрения, лучше их все-таки развести в воде", — советует читателям "Трибуны" ведущий специалист-эксперт отдела регулирования технологических процессов в растениеводстве Минсельхоза Коми Александр Круг. — И, конечно, не стоит пренебрегать минеральными удобрениями. В наших северных условиях хорошие овощи вырастить невозможно. Нужно сбалансировать количество азота, фосфора и калия, которые вы даете растениям. Например, свекла усваивает в 4-5 раз больше питательных веществ, чем другие культуры, на это стоит обратить внимание".

Также необходимо выдержать сроки подкормки. По словам специалиста Минсельхоза, для этих работ осталась всего неделя, завершить подкормку следует до конца июля. Но и перебарщивать с удобрениями тоже не стоит, поскольку можно получить обратный эффект — овощи будут плохо храниться, а избыток удобрения плохо повлияет на их вкусовые качества.

Кроме того, растениеводы советуют почаще рыхлить и обрабатывать почву, вовремя убирать сорняки. И пришло время навести порядок в теплицах. В течение предстоящей недели необходимо сформировать основные стебли огурцов, сделать "прищипки" томатам. Это позволит растениям все питательные вещества отдавать на урожай, а не на "зелень".

Чтобы получить хороший урожай нынешним летом, дачникам стоит ускорить работы по прополке, подкормке и обработке почвы и максимально использовать благоприятные погожие дни.