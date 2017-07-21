Генеральный директор "Коми ипотечной компании" премировал себя на сумму 2 млн. рублей

Контрольно-счетная палата Коми завершила проверку использования средств, выделенных из республиканского бюджета акционерному обществу "Коми ипотечная компания" за период 2011-2016 годов.

По данным ведомства, общий объем проверенных средств, выделенных из республиканского бюджета и направленных Обществу на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, составил 640 млн. рублей.

За пять лет гражданам на льготных условиях предоставлено 307 жилых помещений. Основная доля приходится на период 2013-2014 годов, с 2015 года в связи с прекращением предоставления бюджетных средств деятельность Общества по обеспечению граждан жильем на льготных условиях была минимизирована.

По результатам контрольного мероприятия установлен ряд нарушений и недостатков.

Так, например, Общество не принимало меры к гражданам, имеющим задолженность по оплате платежей, а также регулярно предоставляла отсрочки по платежам при отсутствии необходимых документов, регулирующих условия и порядок предоставления таких отсрочек.

Кроме этого, Общество приобретало отдельные жилые помещения в рамках долевого строительства при посредничестве физических лиц, а не от застройщиков, что повлекло значительное превышение объема расходов на приобретение имущества в сумме 14,2 млн. рублей.

Установлены также факты неправомерного предоставления со стороны Общества преимущества одному гражданину перед другими, а также неправомерного принятия решения со стороны ГУ РК "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" о предоставлении одному из граждан государственной поддержки для приобретения жилого помещения.

Допускало Общество и случаи заключения договоров на приобретение жилых помещений с рассрочкой платежа свыше 20 лет, а также приобретения жилых помещений у физических лиц и последующее их отчуждение гражданам, связанным между собой отношениями родства, свойства.

Кроме того, проводились отдельные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность. Генеральный директор принимал некоторые решения без участия Совета директоров. В частности, решение о своем премировании на сумму 2 млн. рублей.

Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ деятельности Общества, а также итоги его деятельности в части реализации мероприятий по улучшению жилищных условий льготных категорий населения свидетельствуют о недостаточной роли Общества в развитии на территории Республики Коми долгосрочного ипотечного жилищного кредитования, которое являлось целью его создания.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Государственному Совету Республики Коми и главе Республики Коми.

Также информация о выявленных нарушениях и недостатках направлена в прокуратуру Республики Коми.