Активисты ОНФ проверили ход реализации программы благоустройства городской среды в Коми

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Республике Коми проверили ход реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Сыктывкаре, Емве и Жешарте. Общественники выявили проблемы, которые, по их мнению, могут помешать эффективной реализации проекта. Активисты ОНФ направят свои предложения в Минстрой Коми, который координирует выполнение программы на уровне региона.

Представители ОНФ в Коми в ходе мониторинга обратили внимание на ситуацию в Жешарте. Здесь в программу обустройства были включены территории фактически новых домов по адресам: улица Мира, 14 и 16, улица Лермонтова, 6, которые были построены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Дворы этих домов при вводе их в строй были благоустроены, имеют детские площадки, однако они уже успели прийти в ненадлежащее состояние. В местной администрации сообщили, что это произошло по причине того, что управляющие компании якобы не желают брать эти дома на обслуживание.

"Активисты ОНФ впервые столкнулись с такой ситуацией, которая может привести в итоге к серьезным осложнениям: вложенные в благоустройство дворов деньги могут быть просто закопаны в землю, если дома и их территории никто не будет обслуживать и следить за содержанием", – отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

Она сообщила, что региональное отделение Народного фронта в Коми по вопросу недопустимости оставления домов и территорий без управления дополнительно обратится в Минстрой республики, чтобы ситуация была взята под контроль по всему региону.

В ходе мониторинга активисты ОНФ также отметили общую проблему – недостаточную работу муниципалитетов по информированию граждан о механизмах участия и контроля самих жителей в реализации программы. Официальные сайты посещаются слабо, информация на ресурсах порой формальная – без разъяснений и комментариев специалистов. По мнению общественников, необходимо более широко освещать ход реализации проекта на всех этапах в муниципальных и региональных СМИ.

В то же время представители ОНФ в Коми в целом дали удовлетворительную оценку ходу реализации программы. Сыктывкар пока является лидером – здесь первыми приступили непосредственно к ремонту дворов. Во всех муниципалитетах дизайн-проекты благоустройства территорий прошли обсуждения в общественных комиссиях, подписи в протоколах общих собраний собственников многоквартирных домов соответствуют требованиям Жилищного кодекса РФ, доля подписей собственников в протоколах превышает 50% от общего числа жителей.

Эксперты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Коми несмотря на недостаточную, по их мнению, информированность населения отметили активность не только самих граждан, но и общественных организаций: по предложению председателя Молодежного совета Княжпогостского района в план благоустройства вошла заброшенная зеленая зона в центре Емвы на берегу ручья Чижик-Шор.

Представители ОНФ обратили внимание на важность качественного проведения работ по благоустройству, а также необходимость совершенствования механизмов участия граждан в реализации проекта, который будет продолжен в следующем году. Общественники продолжат мониторинговую работу, добавила Анфилатова.