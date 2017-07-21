В Воркуте на пожаре спасли двух человек

21 июля 2017 года, 10:31 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На пожаре в Воркуте огнеборцы спасли двух человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, 20 июля в 18.02 в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного жилого дома по улице Дончука. Через четыре минуты на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные расчеты.

В ходе разведки помещений звеном газодымозащитной службы были спасены мужчина и женщина.

Пожар ликвидирован в 18.21.

В результате пожара огнем повреждена мебель и домашние вещи граждан на общей площади 15 м². По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В тушении пожара было задействовано 6 человек личного состава федеральной противопожарной службы и 3 единицы техники.

Комиинформ
  Ключевые слова: пожар, Воркута
  Рубрика: Происшествия
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