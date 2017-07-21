В Инте отряд мэра завершает трудовую вахту

21 июля 2017 года, 11:55 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте отряд мэра сегодня завершает трудовую вахту. Во время третьей смены, которая стартовала 3 июля, ребята занимались благоустройством улиц Кирова, Поляной и Горького, приводили в порядок территории возле памятника Ленину на главной площади города и в сквере Шахтерской славы.

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"Традиционно отряду мэра поручают самые ответственные и сложные участки, - рассказала куратор отряда мэра, директор дворца творчества детей и молодежи Клавдия Жомерчук. - Например, в этом году во время проведения общегородской социально-экологической акции "Остров единения" ребятам поручили привести в порядок прогулочную площадку вокруг памятника Чайковскому, Интинцы, которые шли на субботник с самого утра уже видели результат работы отряда мэра: выметенную прогулочную площадку, аккуратно выбеленные парапеты и деревья".

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Бойцы отряда не остались в стороне и во время проведения субботника: речовками и плакатами они пропагандировали отказ от вредных привычек, бережное отношение к природе. Активную гражданскую позицию и качественную работу ребят высоко оценила руководитель администрации города.

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"Ребята делом доказывают свою любовь к родному городу, и в этом являются примером для подражания, - отметила мэр Лариса Титовец. - За 15 дней трудовой смены каждый состав отряда успевает внести видимый вклад в благоустройство города. Например, сейчас в сквере Шахтерской славы они собрали скошенную траву и убрали мусор. Мы стараемся каждый год выделять отрядам путевки на экскурсии в разные города России в качестве особой благодарности за их добросовестный труд".

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завершающий день своей трудовой вахты, 21 июля, отряд мэра в очередной раз примет участие в республиканской акции "Речная лента". Ребята будут убирать мусор на берегу Большой Инты в излюбленных местах отдыха горожан.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: отряд мэра, благоустройство
  Рубрика: Общество
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