В Инте отряд мэра завершает трудовую вахту

В Инте отряд мэра сегодня завершает трудовую вахту. Во время третьей смены, которая стартовала 3 июля, ребята занимались благоустройством улиц Кирова, Поляной и Горького, приводили в порядок территории возле памятника Ленину на главной площади города и в сквере Шахтерской славы.

"Традиционно отряду мэра поручают самые ответственные и сложные участки, - рассказала куратор отряда мэра, директор дворца творчества детей и молодежи Клавдия Жомерчук. - Например, в этом году во время проведения общегородской социально-экологической акции "Остров единения" ребятам поручили привести в порядок прогулочную площадку вокруг памятника Чайковскому, Интинцы, которые шли на субботник с самого утра уже видели результат работы отряда мэра: выметенную прогулочную площадку, аккуратно выбеленные парапеты и деревья".

Бойцы отряда не остались в стороне и во время проведения субботника: речовками и плакатами они пропагандировали отказ от вредных привычек, бережное отношение к природе. Активную гражданскую позицию и качественную работу ребят высоко оценила руководитель администрации города.

"Ребята делом доказывают свою любовь к родному городу, и в этом являются примером для подражания, - отметила мэр Лариса Титовец. - За 15 дней трудовой смены каждый состав отряда успевает внести видимый вклад в благоустройство города. Например, сейчас в сквере Шахтерской славы они собрали скошенную траву и убрали мусор. Мы стараемся каждый год выделять отрядам путевки на экскурсии в разные города России в качестве особой благодарности за их добросовестный труд".

завершающий день своей трудовой вахты, 21 июля, отряд мэра в очередной раз примет участие в республиканской акции "Речная лента". Ребята будут убирать мусор на берегу Большой Инты в излюбленных местах отдыха горожан.