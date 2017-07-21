На Удоре день района отметили вместе с Праздником хариуса

21 июля 2017 года, 10:36 | Удорский
Фото пресс-службы администрации МР "Удора"

В поселке Усогорск на берегу реки Мезень в местечке старой пристани отметили сразу два праздника – День образования Удорского района и Праздник Хариуса.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился руководитель администрации муниципалитета Николай Жилин, пожелав всем удачи и хорошего настроения.

По случаю праздника Центр спортивных мероприятий Удоры провел открытое первенство Удорского района по ловле рыбы поплавочной удочкой. Проигравших не было, только положительные эмоции. Всех участников наградили дипломами и ценными подарками.

Праздник сопровождался театрализацией, играми, песнями и танцами. В роли ведущей выступила Юлия Бозова, которая искала ответ на вопрос: "Где Хариусу жить хорошо - на Мезени или на Вашке?". В этом ей помогали Водяниха в исполнении Людмилы Меньшиковой, Кикиморы - Майя Кацарова, Елена Дубровка, рыбки - в лицах участниц танцевального коллектива "Росиночка".

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Мезенскую сторону отстаивал вокальный коллектив "Югыд лун". С Вашкинской стороны был вокальный коллектив "Рябинушка" из п.Солнечный.

Главные герои праздника, Хариус и Сёмга (Даниил Голяш и Юрий Карманов), веселились, играли и танцевали вместе с участниками и гостями праздника.

Во время представления варилась уха – угощение для всех присутствующих гостей. В роли главного повара выступил председатель Совета Удорского общества охотников и рыболовов Николай Горбунов.

Кульминацией праздника был общий хоровод "Шондiбанӧй".

Илья Баканов
  Ключевые слова: фестиваль, рыба, праздник, памятник
  Рубрика: Культура
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