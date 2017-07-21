Центробанк снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

21 июля 2017 года, 11:09 |
Фото из архива "Комиинформа"

Банк России выпустил проект указания ЦБ, который расширит условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при ДТП, отменив ограничение на число транспортных средств, ставших участниками столкновения.

Документ должен вступить в законную силу в конце сентября 2017 года и значительно облегчить жизнь российским автовладельцам, однако последние уверены, что это очередной маневр страховщиков в торге за либерализацию тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

На сегодняшний день автовладелец может обратиться в свою страховую за возмещением ущерба после аварии в следующем случае: если участников ДТП двое, все они застрахованы по ОСАГО и кроме транспортных средств в аварии никто не пострадал.

Регулятор намерен отменить первое ограничение, расширив количество участников ДТП.

По мнению экспертов, нововведение может заметно усложнить жизнь страховым компаниям, что в свою очередь станет подоплекой к либерализации тарифов на ОСАГО, которая обязательно повлечет за собой скачок цен на полисы "автогражданки", пишут "Известия".

Комиинформ
  Ключевые слова: страховка
  Рубрика: Общество
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