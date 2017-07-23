Чаще всего жители Коми умирают от болезней сердца и сосудов

За первое полугодие 2017 года Коми потеряла 5126 человек.

По данным Министерства юстиции Республики Коми, смертность за этот период превысила рождаемость. Новорожденных с января по конец июня зарегистрировано 4891.

Наиболее распространенные причины смерти в численном соотношении опубликовал Комистат. По данным на конец мая, самыми многочисленными стали смерти граждан от болезней сердца и сосудов, которые унесли 1993 человека, однако это число сократилось по отношению к аналогичному периоду 2016 года (2092 умерших).

Еще 773 человека умерли от новообразований, из них от злокачественных - 762.

От внешних причин умерли 444 человека, что на 141 меньше, чем в 2016-м. Из них 68 - от случайных отравлений алкоголем, 44 человека погибли в ДТП, 72 были убиты, 23 утонули. Самая многочисленная категория - самоубийцы - 117 случаев.

Общая численность умерших в сравнении с 2016 годом сократилась почти на 3%.